اتهام 3 ببيع مخدرات مزيفة لمطرب أمريكي أدت لوفاته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم القضاء الأمريكي 3 أشخاص بتوفير أدوية مزيفة تحوي مادة الفنتانيل الأفيونية القوية جدا لمغني الراب ماك ميلر قبل يومين من وفاته في 2018.

وعثر على جثة المغني (26 عاما) في منزله في لوس أنجلوس بعدما تناول "خليطا ساما" من الفتنانيل والكوكايين والكحول، على ما جاء في نتائج التشريح.

وقالت السلطات إن أحد المتهمين وافق على تزويد مغني الراب بعقاقير أوكسيكودون المسكنة للأوجاع وهي من عائلة الأفيونيات يستخدمها الكثير من مدمني المخدرات والكوكايين والحبوب المنومة.

وأوضح المدعي العام: "بدلا من توفير الأوكسيكودون الأصلي يشتبه في أنه باع للمغني عقاقير مزيفة تحوي الفنتانيل، وهو من الأفيونيات الصناعية القوية التي تفوق الهيروين بخمسين مرة".

ويواجه المتهمون الثلاثة احتمال الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة.