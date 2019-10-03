فيديو لأطفال يغزو مواقع التواصل… وما علاقة مايا دياب؟

Oct 03, 2019
تفاجأت النجمة مايا دياب بانتشار فيديو نسخة طبق الأصل عن كليب أغنية يابا يابا الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعية.
وفي التفاصيل، قامت مجموعة من الأطفال من محبي مايا بتصوير مقطع فيديو يتضمن مشاهد الكليب كافة، مع ذات اللوك والمكياج التي ظهرت به مايا في الكليب.
بالإضافة الى ذلك، استخدم الأطفال الفلتر الحصري التي أطلقته مايا مؤخرًا على حسابها الخاص على موقع انستغرام والذي لاقى تفاعل كبير من محبيها ومعجبيها.
أما في ما يخص نشاطها الفني، تستعد مايا للسفر الى أبو ظبي يوم 24 تشرين الأول لإحياء حفل غنائي. ومن ثم ستتجه الى طابا المصرية لإحياء حفل آخر يوم 9 تشرين الثاني. وفي موازاة ذلك تحضر مايا لأعمال متنوعة جديدة ستكشف عنها لاحقاً.
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