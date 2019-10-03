تسريب أغنية جديدة لـ نوال الزغبي والأخيرة تلتزم الصمت

بعد النجاح الباهر الذي حققه ألبوم النجمة الذهبية نوال الزغبي الأخير “كده باي” والذي تضمّن مجموعة من اجمل الاغنيات المنوعة بين اللبناني والمصري وغيرها من اللهجات، وبين ان تمكنت جميع اغنيات الالبوم من تحقيق نسبة استماع عالية على كافة المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، تفاجأ جمهور النجمة الذهبية بتسريب مقطع من أغنية جديدة بصوتها هو الذي احدث ضجة وبلبلة في الساعات الاخيرة الماضية، حيث انتشر على مواقع التواصل فيديو مسرّب يحمل أغنية بصوت الزغبي جاءت بعنوان “بدّك تسأل عليّي”، وهي من كلمات أحمد ماضي وألحان جان صليبا.

وبحسب المقطع المسرب الذي لا يتعدى الدقيقة الواحدة، فالاغنية جاءت باللهجة اللبنانية، مع ايقاع سريع قادر على خلق اجواء حماسية للمستمع، يتناسب مع اجواء الحفلات والمناسبات السعيدة. والمقطع كان كفيلاً بجذب الجمهور والمتابعين الذين عبروا عن حبهم الكبير للنجمة الذهبية التي لم تعلّق على الموضوع لحين كتابة هذه الاسطر، او حتى تبدي رأيا معينًا بشأن تسريب مقطعًا من اغنيتها الجديدة والتي كانت من المفترض ان تكون مفاجأة للجمهور.

من جهة أخرى، أعلنت “الزغبي” مشاركتَها في “موسم الرياض”، الذي سينطلق في الخامس عشر من الشهر الجاري، وسيستمر طيلة الشهرين المقبلين، حيث ستحيي حفلة فنية بتاريخ 28 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر.