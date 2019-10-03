سونغول أودان بأحدث صورها.. مزيج بين هالي بيري وويتني هيوستن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة التركية سونغول أودان صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي في إنستغرام، وبدت فيها بشكل مُختلف بعدما اكتسبت بعض السمرة بالإضافة لتسريحة شعرها الجديدة ونحافة وجهها.

إطلالة أودان الجديدة بدت مُختلفة جدًا إلا أنها لاقت إعجاب الجمهور الذي تغزل بها، مُعتبرًا أن الستايل الجديد ناسبها بشكل كبير وبدت أكثر جمالًا وشبابًا وعصرية.

ولعل أكثر ما لفت الأنظار أن النجمة التركية الشهيرة في الوطن العربي باسم نور، بدت خليطًا بين النجمتين العالميتين؛ هالي بيري وويتني هيوستن، فيما رأى البعض أنها بدت أكثر شبهًا بالنجمة العالمية الراحلة ويتني هيوستن، إلا أنهم أجمعوا جميعهم على جمال إطلالتها الجديدة وتألقها.

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وعلى صعيد مُختلف قدم طليق الفنانة التركية سونغول أودان المخرج المسرحي كانبرك اوجوسو، اعتذاره مؤخرًا لها وللنجم التركي كيفانش تاتتيلونغ بعدما خرج بتصريحات صادمة، مُتهمًا إياها بخيانتها له مع تاتليتونغ خلال تصويرهما مسلسل "نور"، مؤكدًا أن الخيانة سبب انفصالهما، ليعود بعدها ويقدم اعتذاره لطليقته وللفنان التركي، مؤكدًا أنه كان يمر بظروف صعبة جعلته يخرج بهذه التصريحات السيئة.

يُشار إلى أن النجمة التركية سونغول أودان حققت نجاحًا كبيرًا من خلال دورها في مسلسل نور الذي عرض قبل سنوات طويلة.