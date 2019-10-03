هل تنضم سينتيا صموئيل إلى "ما فيي" مع معتصم النهار وفاليري أبو شقرا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداولت بعض المواقع الإخبارية والحسابات المعنية بأخبار المشاهير عبر مواقع السوشال ميديا أنباء عن مشاركة الفنانة اللبنانية سينتيا صموئيل في الجزء الثاني من الدراما العربية "ما فيي" إلى جانب الفنان السوري معتصم النهار ومواطنتها فاليري أبو شقرا بالإضافة لعدد كبير من النجوم.

وعن هذا الجزء والمتوقع أن يكون 60 حلقة، فمن المقرر أن تقدم صموئيل دورًا إيجابيًا ومميزًا لشابة تُسافر من أمريكا إلى لبنان وتحديدًا للضيعة التي تدور فيها الأحداث.

وكانت الفنانة الشابة سينتيا صموئيل لفتت الأنظار إليها في الموسم الرمضاني الماضي من خلال دور يارا في "خمسة ونص" وهي ابنة خالة الدكتورة بيان "نادين نجيم" والتي تشعر بالغيرة منها وتقوم بتقليد لوكها ومحاربتها ومحاولة تدميرها بسبب الغيرة، خاصة وأنها تقع في حب جاد "معتصم النهار" الذي يجد نفسه يقع من دون تخطيط في حب الدكتورة بيان.

Advertisements

يُشار إلى أن الجزء الأول من مسلسل "ما فيي" إخراج رشا شربتجي، حقق مشاهدة جماهيرية جيدة، وتدور أحداث المسلسل حول فارس "معتصم النهار" والذي يعود للضيعة التي مات فيها والداه من أجل اكتشاف سر موتهما ليقع في حب "فاليري أبو شقرا" وهي ابنة الرجل الذي تسبب بموت والديه، لتبدأ الأحداث والمشاكل.