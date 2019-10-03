رامي عياش ينفعل على إعلامي لبناني: لونك يتبدل كالحرباية!.. فما علاقة ناصيف زيتون؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رد المطرب اللبناني رامي عياش على محاولة إثارة الفتنة بينه وبين المطرب السوري ناصيف زيتون من قبل أحد الإعلاميين اللبنانيين.

وعلق عياش على ما بدر من الإعلامي جوزيف طوق خلال سؤاله لناصيف خلال أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج منا وجر الذي يقدمه الإعلامي بيار رباط، حول تصريح مسبق لرامي عياش بأن ناصيف لم يترك بصمة فنية إنما يمتلك صوتًا جميلاً، وأشاد عياش برد ناصيف الذي قال إنه يحترم آراء الآخرين.

وشن المطرب اللبناني هجومًا على جوزيف طوق، مؤكدًا أنه لن يفلح في الإيقاع بينه وبين زيتون، فقال في تغريدة عبر "تويتر": "أقول للصحفي مدّعي الرجولة والذي يتبدل لونه كالحرباية، محاولاتك لن تجدي نفعًا بعد الآن ونواياك أصبحت مكشوفة للناس وعقدك وحقدك أصبح واضحًا، ليتك تهتم ببعض الأمور المفيدة بدل من سفاهة ثقافتك الزائفة بافتعال المشاكل بين الفنانين"، مضيفًا: "أحب ناصيف زيتون".

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وعُرف عن الإعلامي جوزيف بأنه يلاحق رامي عياش؛ إذ انتقده في مناسبات عدة وآخرها في هذا البرنامج المذكور عندما أجاب عن سؤاله بأن أفشل فنان على مواقع التواصل الاجتماعي هو رامي عياش.

كما لم يسلم رامي عياش من أسهم انتقادات جوزيف طوق في تجربته التمثيلية الوحيدة بمسلسل أمير الليل، حيث نشر جوزيف طوق مقالاً في إحدى الصحف تتبع فيه أخطاء العمل، كما انتقد المنظمين لحفل جائزة الموركس دور لحصول رامي عياش على جائزة أفضل مطرب ممثل عن دورِه في مسلسل أمير الليل، واتهم القائمين على المهرجان باختراع اسم هذه الجائزة لتناسب مقاس عياش.