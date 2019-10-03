كاتب "الهيبة" يخرج عن صمته ويوضح حقيقة انسحابه من المسلسل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفى الكاتب السّوري فؤاد حميرة ما يثار حول عدم إتمامه كتابة الجزء الرابع من "الهيبة" وانسحابه من العمل.

وأكد حميرة أنه لم يحدث أي اختلاف في الرؤية أو وجهات النظر مع الشّركة المنتجة "الصبّاح إخوان"، وعلق قائلاً: "لا يوجد مشكلة بيني وبين جميع العاملين في الشّركة، وهم أصدقائي وتربطني بهم علاقة جيدة".

وأضاف: "أعلم مكانتي لديهم ولم يتغيّر شيء على الإطلاق".

Advertisements

بدورها أكدت الشّركة المُنتجة أن حميرة ملتزم بالعمل منذ البداية، والاتفاق كان أن يكتب الحكاية ويقود مجموعة من الكتّاب الشباب لإكمال كتابة حلقات المسلسل، ولم يتغير أي شيء.

وكانت أخبار انتشرت أمس الأربعاء أن صنّاع العمل فوجئوا بطلب بطل العمل تيم حسن بتغيير الأحداث التي تعيشها الشخصية التي يلعبها، وإجراء تعديلات على النص بناء على رغبته، مع العلم بأنّ الجزء المنتظر عرضه في رمضان 2020 سيكون أشبه ببطولة جماعية وليس متمحورًا حول شخصية واحدة، ولذلك قد يعترض طريق الجزء الجديد حاليًا مطبات عدّة، لا يُعرف مدى تأثيرها.

وتعاقدت "الصّباح إخوان" مع النجوم الذين انضموا للجزء الرابع من "الهيبة" حديثًا، أمثال اللبناني عادل كرم والنجمة السورية ديما قندلفت.