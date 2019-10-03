شكرا لقرائتكم جنيفر لوبيز تحتفل بخطوبتها: حفل اليوم الأكثر جمالاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز (49 عاماً)، بخطوبتها على لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجيز.

ونشرت لوبيز صورا من الخطوبة، وكتبت على الصور: "حفل الخطوبة اليوم الأكثر جمالا وأناقة"، فيما نشرت صورا أخرى وكتبت فقط تاريخ الخطوبة 27/9/2019.

وفي شهر مارس الماضي، طلب أليكس رودريجيز الزواج من صديقته جينيفر لوبيز، حيث قدم لها خاتم الزواج على أحد الشواطئ في مشهد رومانسي.

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وكانت لوبيز قد تزوّجت قبل ذلك 3 مرات، أول زواج لها كان من أوجاني نوا واستمرّ لعامٍ واحدٍ فقط (1997-1998).

أما الزواج الثاني فكان في العام 2001 من كريس جود، وقد استمر حتى 2003، فيما كان الزواج الثالث من مارك أنتوني الذي يعتبر هو الأطول في حياة لوبيز، إذ استمرّ من العام 2004 وحتى العام 2014. أما أليكس رودريغيز فكان متزوجاً بسينثيا سكرتيس بين العام 2002 و2008.

وتعيش ابنتا ألكسندر معه ومع لوبيز، وهما إيلا (10 سنوات) ونتاشا (14 عاماً). أما لوبيز فلديها توأم يبلغ من العمر 11 عاماً، وهما ماكسيميليان وإيمي، وهما من زوجها الثالث مارك أنتوني.