تركى آل الشيخ يهدى مصر أغنية جديدة بـ صوت الهضبة

نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو لـ أغنية جديدة بعنوان "أنا بعشقك يا مصر" من كلماته وغناء الفنان عمرو دياب.

وكتب المستشار تركى آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح اليوم، الخميس، "إهداء إلى شعب مصر".

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