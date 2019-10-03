نسرين أمين: دورى فى "نصيبى وقسمتك 3" من أحب الأدوار لقلبى

أكدت الفنانة نسرين أمين أن دور الدكتورة زبيدة الذى تقدمه فى حكاية "ع الهادى يا زبادى" من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبى وقسمتك" المقرر عرض حلقاتها يوم السبت المقبل على شاشة ON E، من أحب الأدوار التى جسدتها خلال مشوارها الفنى لافتة إلى أن الشخصية مختلفة من ناحية الشكل والمواقف التى تتعرض لها خلال الأحداث.

وأوضحت نسرين لـ"اليوم السابع" أن الموضوع الذى تناقشه حكاية "ع الهادى يا زبادى" من مناقشة المشاكل البنت المعاصرة عندما تجد نفسها وحيدة فى المجتمع يتناوله مؤلف العمل عمرو محمود ياسين بشكل خفيف بعيداً عن النكد رغم الموافق الصعبة فى الأحداث والتى بها قهر إلا أن التناول سلس وبسيط والحوار جميل مشددة على أن القصة هى البطل فى هذه الحكاية.

واعتبرت نسرين أمين المؤلف عمرو محمود ياسين البطل الرئيسى فى المسلسل لقدرته على عمل 9 حواديت كل حدوتة بها أفكار جديدة وجميلة وتهم مشيرة إلى أن ياسين لدرة قدرة على الكتابة عن المرأة بشكل مميز للغاية وجميع الحكايات تحاكى الواقع وتصف العديد من المشاكل والمواقف التى تعانى منها المرأة فى المجتمع مؤكدة أنها كانت تتمنى العمل معه وتقدم له الشكر على الجهد المبذول منه.

"ع الهادى يا زبادى" هى الحكاية السادسة من الجزء الثالث لـ"نصيبى وقسمتك"، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطى، وبطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، ومدحت تيخة، وحجاج عبد العظيم، وإيناس مكي وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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وتناقش الحكاية مشاكل البنات فى المجتمع وكل المواقف التى تواجهها عندما تكون بمفردها.

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