أنابيلا هلال تكشف التحضيرات لبرنامج "رقص النجوم"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت مقدمة البرامج أنابيلا هلال عبر حسابها على "تويتر" انطلاقة التحضيرات للموسم الجديد من برنامج "رقص النجوم" كاتبة: فليبدأ الموسم الجديد!

وبحسب ما تشير المواقع التي تتداول أخبار البرنامج، فإن ميشال سنان هو الذي يُشرف على إنتاجه هذا العام بدلاً من جنان ملاط. مع الإشارة إلى بعض التعديلات والفقرات التي ستشهدها الحلقات الجديدة.

ولقد تداولت المواقع عدة أسماء للنجوم المشاركين وبينهم وجوه معروفة في عالم التمثيل والفن والسياسة تم تسريب أسماءهم التي شملت سينتيا صاموئيل، مقدمة نشرات الطقس في الـ"MTV " جنيفر عازار وميرا طفيلي الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان السابقة، فيما أشارت المواقع سابقاً لمفاوضات مع الممثلة نادين الراسي التي لم تتأكد مشاركتها حتى الساعة.

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