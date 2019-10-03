أنجيلينا جولي تكشف لحظاتها الصعبة في حديثٍ تلفزيوني







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: صرّحت النجمة الأميركية أنجيلينا جولي في حديثٍ تلفزيوني أنها أخفت معاناتها عن الجمهور لسنوات، مشيرةً لأوقاتٍ صعبة فقدت فيها الإحساس بالحرية والأمان، بالإضافة لشعورها بأذى يطاردها. حيث قالت أنها تعبت من حالتها النفسية وعاشت لحظات انزواء واستغرقت وقتاً طويلاً حتى تستعيد عافيتها جرّاء الأزمة التي مرت بها لعدة سنوات.

والجدير ذكره أن المواقع الإخبارية التي تداولت هذا الحديث ربطت بين أزمتها وإجراءات الطلاق من النجم براد بيت التي بدأت منذ شهر سبتمبر 2016، بعد عامين من الزواج وحوالي 12 عاما من المساكنة بينهما بظل وجود 6 أطفال تنازعت معه على أحقية حضانتهم حتى توصلا لاتفاق في شهر نوفمبر 2018. حيث طُرِح هذا التصريح للنقاش بين المذيعين عبر Enews تحت عنوان لماذا لا تشعر أنجيلينا جولي بأنها قوية دائماً كما هو الحال بدورها في "Maleficent"

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