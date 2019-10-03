"زھرة الخلیج" يعود إلى قناة "أبوظبي" بموسمٍ جديد









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، عن انطلاق الموسم الجديد للبرنامج الترفيهي الفني الأسبوعي "زهرة الخليج" على شاشة قناة "أبوظبي"، وذلك كل يوم سبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، اعتباراً من الخامس من شهر أكتوبر الحالي.

ويأتي عرض البرنامج ضمن الدورة البرامجية الجديدة للقناة التي تضم مجموعة من البرامج المتنوعة والهادفة التي تسعى من خلالها إلى تلبية تفضيلات وتطلعات جميع المتابعين في المنطقة العربية. حيث يتناول البرنامج الذي يقدمه عبدالله الغامدي وفاطمة الهندي آخر صيحات الموضة والجمال التي تهم المرأة العربية العصرية، إضافة إلى آخر أخبار التلفزيون والأفلام والموسيقى والنجوم في المنطقة العربية وفي عالمي "ھولیوود" و"بولیوود"، إلى جانب تغطيات لأهم مهرجانات السجادة الحمراء حول العالم.

هذا ويضم البرنامج شبكة واسعة من المراسلين لتغطية كواليس أحداث الأفلام والمسلسلات والبرامج الجديدة التي يتم تصويرها في جميع أنحاء الوطن العربي والحفلات الغنائية والمهرجانات الضخمة، بالاضافة إلى تقارير حصرية مع نجم غلاف الأسبوع في مجلة "زھرة الخلیج" وكوالیس اللقاء وجلسة التصوير وغيرها من التفاصيل التي تهم المتابعين ومحبي هذا النجم. الى جانب المواضيع الاجتماعية الساخنة التي تهم القارئ العربي، التي تتناولها المجلة.