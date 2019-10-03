جيجي حديد تُنقذ عرض أزياء"شانيل" في باريس







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أنقذت عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية جيجي حديد العرض الخاص بأزياء دار شانيل لربيع وصيف 2020 في أسبوع الموضة الباريسي بتصرفٍ لبق تداركت فيه الموقف بعد اقتحام صف العارضات من قبل سيدة تسلقت إلى المنصة وسارت بينهن أمام الكاميرات.

ولقد تبيّن أن الكوميدية الفرنسية ماري بينوليل هي السيدة التي اقتحمت منصة عرض الأزياء وهي ترتدي بذلة شانيل التويد الشهيرة بالأبيض والأسود وقبعة باللون الأسود. فسارعت "حديد" بتحويل وجهتها نحو منطقة الكواليس، لتفادي إفساد العرض.

مواقع التواصل الاجتماعي تداولت هذا الفيديو بشكلٍ ملفت مع تعليقات متباينة حول حكمة "العارضة" في استدراك الموقف وطرافة الكوميدية التي اقتحمت العرض.

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