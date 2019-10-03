شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "آمن جدا" فى عرض عالمى أول بـمهرجان مالمو للسينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان مالمو للسينما العربية عرض الفيلم القصير آمن جدًا للمخرجة نوران شريف في عرضه العالمي الأول، حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان.

ويقوم ببطولة فيلم آمن جدًا النجوم ثراء جبيل، سلوى محمد علي، وئام عصام، وتأليف وجيه صبري ومودي رؤوف ونوران شريف، ومن إخراج نوران شريف.

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من جانب اخر اختار المهرجان فيلم فى عينيا ليكون فيلم الافتتاح غدا الجمعة، ويأتى ذلك ضمن برنامج الاحتفاء بالسينما التونسية كضيف شرف الدورة، ويُعرض الفيلم فى قاعتى سينما "بانورا" فى الوقت نفسه للسماح لأكبر عدد من الجمهور بالاستمتاع بالفيلم.

"فى عينيا" إخراج نجيب بلقاضى وإنتاج عماد مرزوق وبطولة نضال السعدي وإدريس خروبى وسوسن معالج، وتدور أحداثه حول رجل تونسى يضطر لترك فرنسا والعودة إلى مسقط رأسه ليتولى رعاية ابنه المصاب بالتوحد بعد سنوات لم يتمكن فيها من رؤيته.