شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بصحبة ابنه فى زيارة سريعة لشقيقه بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر النجم محمد رمضان، إلى أمريكا فى زيارة سريعة لشقيقه محمود، وشارك رمضان جمهوره بصورة له مع نجله و شقيقه عبر حسابه على إنستجرام، وكتب رمضان قائلا:"أنا وابني على فى زيارة مفاجئة إلى الجناح الملكي لأخويا محمود رمضان"، ونالت الصورة إعجاب العشرات من متابعيه.

محمد رمضان قدم أخر أعماله الدرامية بمسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، أحمد صيام، حنان سليمان، وأخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج سينرجى .