فن ومشاهير

كيف تغيرت ملامح داكوتا جونسون من الطفولة إلى الآن فى عيد ميلادها الـ30

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة الشهيرة داكوتا جونسون بعيد ميلادها الـ 30 وهي فى أوج نجوميتها بعدما لعبت عدد من أهم أدوار البطولة خلال مسيرتها الفنية أبرزه مشاركته في سلسلة أفلام Fifty Shades التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

 

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داكوتا جونسون التي تتم عامها الـ 30 بالتزامن مع اليوم الجمعة الرابع من أكتوبر يعتبرها كثيرون ممن يعشقوها واحدة من أهم نجمات وجميلات هوليود، ما جعلنا نسلط الضوء عليها فى عيد ميلادها من خلال عدة صور التي تبرز النجمة الشهيرة منذ أن كانت صغيرة وبعيدة عن الأضواء حتي وصولها لتلك المرحلة من النجومية التي تعيشها حالياً.

 

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على جانب آخر يعد أحدث أفلام داكوتا جونسون هو بطولتها لـ The Friend اسم فيلمها الجديد التي شاركت به خلال الدورة الأخيرة فى مهرجان تورنتو السينمائى.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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