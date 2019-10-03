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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هنا الزاهد تستمتع بشهر العسل.. "مش عارفة تاخد صورة من الخوف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها من شهر العسل فى سنغافورة، وظهرت هنا فى الفيديو وهى فى مدينة الملاهى "Universal Studio"، وداعبت ديناصور متحرك، وكتبت قائلة:" لما متعرفش تأخد صورة من كتر الرعب".
وكان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمى قد أقيم مؤخرًا، فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد كبير من النجوم والإعلاميين منهم "أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومنى الشاذلى وعمرو يوسف وكندة علوش، وأشرف عبد الباقى، وهشام ماجد، ولبلبة، وعلاء مرسى، والناقد طارق الشناوى، وعمرو الليثى، وإسلام جمال، وخالد عليش، وحارس الأهلى السابق أميرعبد الحميد، وكريم عفيفى.
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