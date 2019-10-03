شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تبهر جمهورها فى أحدث إطلالاتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نوال الزغبى، جمهورها بإطلالة جديدة عبر حسابها على انستجرام، وظهرت نوال بإطلالة جذابة خطفت أنفاس محبيها، حيث ارتدت " هوت شورت" على بلوزة "كات"، وكتبت على الصورة قائلة:"وجهات نظر جديدة ، طريقة جديدة للتفكير ، مليئة بالحب والأمل"، ونالت الصورة إعجاب العشرات من متابعيها، متغزلين فى رشاقتها و جمالها، وكتبت لها الفنانة ماجى بو غصن: " الجمال كله انتى".

يذكر أن نوال الزغبى غنت تتر مسلسل "بروفا"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، بعنوان "لما بتحسبا" من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، إخراج إيلى السمعان، وشارك فى تمثيل كليب الأغنية أبطال المسلسل أحمد فهمى وماجى بوغصن.



نوال الزغبى