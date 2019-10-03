شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم قدموا فى السينما مشاهد على طريقة مصطفى أبو تورتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا حديث يعلو حالياً على قصة الشاب مصطفى الذى ترك خطيبته أثناء الاحتفال بخطوبتهما في إحدى قاعات الأفراح وهروبه مع أهله بالتورتة من حفل الخطوبة، حيث أثارت القصة التى روتها خطيبته الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى .

مشهد هروب مصطفى بالتورتة وترك خطيبته يعيد الأذهان إلى العديد من المشاهد المشابهة فى السينما المصرية، حيث حدث أكثر من مشهد ترك فيها البطل خطيبته فى منزلها لعدم الاتفاق بين العائلتين أو لأمور أخرى، مع الاختلاف فى الطريقة نفسها ولكن فى النهاية هو مشهد قريب من قصة مصطفى الذى اشتهر اليوم بلقب "مصطفى أبو تورته".

محمد سعد "بوحة"

ذهب محمد سعد لطلب يد مى عز الدين من والدتها لبلبة واصطحب معه "صينية بسبوسة بالمكسرات" ولكن لبلبة ترفض خطوبته من ابنتها وتطرده من المنزل بسبب تعاونه مع عدوهم حسن حسنى، ليقول "بوحة" الشخصية التى جسدها محمد سعد جملته الشهيرة "يا عيلة نفرين وطفاية مبقاش الا انتوا كمان يا بتوع الفشش والبرابير" ويأخذ البسبوسة ويغادر المنزل.



محمد سعد ومى عز الدين ولبلبة

محمد هنيدى فى "يا انا يا خالتى"

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يذهب محمد هنيدى بصحبة والده حسن حسنى لخطبته دنيا سمير غانم من والدتها فادية عبد الغنى مصطحبين تورتة ولكنهم يجدوا أعمال سحر وشعوزة ويتم افساد الخطولة ليغادرو المنزل ومعهم التورتة.



محمد هنيدى وحسن حسنى ولطفى لبيب

ادوارد فى "حسن ومرقص"

تقدم ادوارد لخطبته ابن عمر الشريف شيرى عادل ولكن يحضر عادل امام ويؤكد أنه سيتولى الأمر، ليغادر يوسف داوود وابنه ادوارد المنزل ويصطحب مع الحلويات التى أحضرها معه.



فيلم حسن ومرقص

لطفى لبيت فى "السفارة فى العمارة"

عادل امام يحتفل بعيد ميلاده وتحضر داليا البحيرى وعائلتها للاحتفال معه، وفجأة يحضر لطفى لبيب الذى جسد دور السفير الاسرائيلى ومعه تورتة عيد الميلاد، وعندما علموا أنه السفير الاسرائيلى غادروا المكان وهو ايضا واصطحب معه التورتة.



لطفى لبيب وعادل امام

احمد حلمى فى "صايع بحر"

يذهب أحمد حلمى لمنزل خطيبته ياسمين عبد العزيز ووالدتها خيرية أحمد التى تحاول افساد الخطوبة لعدم قدرته على احضار شقة للزواج، ليغادر أحمد حلمى المنزل ومعه الحلويات والفاكهة التى أحضرها ولكنه يتركها مع ياسمين ويبلغها بعدم تناول والدتها منهم