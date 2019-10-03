منظمو الجونة لـ"الخليج 365": "كانوا بيقولوا علينا عيال.. ولم يصدقنا أحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - أدارة الندوة: قسم الفن.. حررها: ضياء مصطفى:

تصوير- علاء أحمد:

تحدث عمرو منسي، الرئيس التنفيذي للجونة السينمائي، وانتشال التميمي، مدير المهرجان، والفنانة بشرى، رئيس عمليات المهرجان، عن مرحلة ما قبل بداية الدورة الأولى واستقبال المنشغلين بالسينما للأمر.

وقال منسى، خلال الندوة التي أعدها موقع "الخليج 365": "قبل شهور من الدورة الأولى للمهرجان لم يكن يصدقنا أحد، لكن الآن الناس أصبحت تنتظر الافتتاح والختام والأغنية وكل ما هو متعلق بالمهرجان".

أما بشرى فقالت: "كانوا بيقولوا عيال، لكن في ناس وثقت في شخصنا أكتر من ثقتها في المهرجان ببداية الأمر".

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وأضافت: "كان هناك حالة تعطش لمهرجان جديد، حد قال لي شكرا إنكم رجعتونا لزمن نلبس فيه وننزل وكأننا رايحين حفلة لأم كلثوم أو مسرح".

وأوضح إنتشال التميمي:"هناك عدد قليل وثق فينا قبل المهرجان، ما جعلنا نتمكن من جمع لجنة استشارية فيها أهم الشخصيات".

وأشار إلى أن جزءا من نجاح مهرجان الجونة، هو وجود رغبة لتلقف أي شيء ناجح، مضيفا: "بعد الدورة الأولى مصر صعدت كأس العالم، وكأن الحاجتين دول ظبطوا المزاج العام بشكل كبير".

واختتمت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي يوم الجمعة 27سبتمبر الماضي.