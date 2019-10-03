"أربعة في مهمة رسمية".. أفلام شارك "الحيوانات" في بطولتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحتفل العالم في 4 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للحيوان، وهو يوم دولي للعمل من أجل حقوق الحيوان، تم اختياره إحياءً لذكرى القديس فرنسيس الأسيزي الذي كان ينادي دائما بالرفق بالحيوانات.

وقد ذخرت السينما المصرية، بتقديم مشاهد تضم حيوانات، ففي الأفلام التي تدور أحداثها في الريف لا تخلو المشاهد من لقطات تضم الحيوانات "صديقة الفلاح"، مثل الأبقار.

كما أن بعض أفلام السينما المصرية، حملت أسماء حيوانات منها "النمر والأنثى"، "ألو أنا القطة"، "عاشور قلب الأسد"، "القرد بيتكلم"، وغيرها.

أيضا غنا عدد كبير من المطربين أغاني للحيوانات منها "اتمختري يا خيل" لليلى مراد، "ليا عشم وياك يا جميل" لمحمد فوزي، "سلام الله على الأغنام" لكوكب الشرق، "خليكوا شاهدين يا بهايم" لشكوكو، و"شي يا حماري" لشادية، وغيرها.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز الأفلام التي ظهرت فيها حيوانات في أشهر مشاهدها:

أربعة في مهمة رسمية

لعله الفيلم الأبرز، وتدور أحداث الفيلم حول موظف مهمته توصيل 3 حيوانات وهي (حمار، وقرد، ومعزة)، لبيت مال القاهرة، باعتبارها عهدة، وتدور العديد من المفارقات الكوميدية حول هذه المهمة، والفيلم بطولة النجم أحمد زكي.

القرداتي

بطل الفيلم "قرد" يعلمه صاحبه، السطو على المنازل، وبعدما يتركه يستمر القرد في سرقة المنازل وحده، والفيلم بطولة فاروق الفيشاوي، وسمية الألفي.

مولد يا دنيا

ظهر الحصان في عدد كبير من مشاهد الفيلم الغنائي الشهير "مولد يا دنيا"، حتى إن أغنية لحنها الموسيقار الكبير محمد الموجي خصيصا، لتغنيها الفنانة عفاف راضي، تغزلا في الحصان "شنكل"، وهي "يهديك يرضيك".

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الشموع السوداء

"روي" هو أشهر "كلب" في تاريخ السينما، وهو دليل أحمد عاصم – صالح سليم- ورفيقه في ظلمته، وظهر في أغلب مشاهد الفيلم، "الشموع السوداء" بطولة نجاة، وفؤاد المهندس.

دايما معاك

على صوت خطوات الخيل، قدم النجم الكبير محمد فوزي، واحدة من أشهر أغانيه، وهي "طير بينا يا قلبي"، ضمن أحداث الفيلم، كما ظهرت "الأحصنة" في الاسطبل الخاص بأبطال العمل، في عدد كبير من المشاهد، والفيلم بطولة فاتن حمامة، عبدالوارث عسر.

أونكل زيزو حبيبي

"الديك لهيطة" هو الحيوان الأليف لعم "مدبولي"- إبراهيم سعفان، وبعد تناوله المواد التي جلبتها "راوية" من الصحراء، يتضخم حجمه، حتى تضطر لمقتله، ويبكيه صديقه مدبولي، والفيلم بطولة محمد صبحي، كوكا، بوسي.

علي معزة وإبراهيم

"علي" شاب عشريني، يحب "معزته" كثيرا، حتى أن الجميع يطلقون عليه "علي معزة"، وتلجأ والدته للذهاب لمعالجين روحانيين، لمعرفة ما السبب في تعلق ابنها بمعزته، والفيلم بطولة أحمد مجدي، وإخراج شريف البنداري.

كنغر حبنا

يجد "خالد" نفسه مسؤولا عن حيوانات كنغر، بعدما استبدلت تماثيل للكنغر بحيوانات حقيقية، والفيلم بطولة رامز جلال، وسارة سلامة.

غرام الأسياد

فيلم "غرام الأسياد" تدور أحداثه حول "نور" التي تعمل مع والدها لرعاية الخيول في اسطبل خاص بأحد بيوت "الباشوات"، وتقع في غرام ابن الباشا، الذي يشاركها حب الخيل، والفيلم بطولة أحمد مظهر، عمر الشريف، لبنى عبدالعزيز.