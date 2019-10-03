تراند اليوم : "كيم كاردشيان" تتسبب في أزمة بين أحلام وزوجها..هذا ما اكتشفته...



حظي فيديو للفنانة الاماراتية أحلام بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت فيه وهى تتصفح الحساب الالكترونى لموقع الانستجرام الخاص بزوجها إلا أنها فؤجئت أنه أبدى إعجاب بصورة لكيم كارداشيان.

وعبرت "أحلام" عن دهشتها وتوجهت إليه بالقول: "يا ويلك مني".

وسألت أحلام: "بو محمد شو هل حركات؟!"، وأضافت: "إنت بالبيت؟ جاية".

يذكر أن أحلام ضمن فريق برنامج المسابقات "ذا فويس" والذى يشاركها فيه المطرب راغب علامة وسميرة سعيد ومحمد حماقى.

A post shared by مس انستا (@ms.instaaa) on Oct 2, 2019 at 9:16am PDT