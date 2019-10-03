بعد حمية غذائية قاسية.. شاهد: نحافة الفنانة دنيا سمير غانم تصدم متابعيها

نشرت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم، عبر حسابها على “إنستغرام”، صوراً لها بإطلالة أنيقة، واختارت لذلك فستاناً أسود براقاً بتصميم ضيق أظهر نحافتها.

ورغم تميز هذه الإطلالة، لفتت الفنانة الأنظار بشكل وجهها حيث رأى بعض المتابعين أن خسارة الوزن أثرت على نضارتها.

واعتبر عدد من متابعيها أنها تبدو أكبر في السن مما هي عليه في الحقيقة. وجاء في التعليقات: “للأسف شكلك في الصورة مش لطيف” .

وقال متابع آخر : ”كفاية رجيم لو سمحت، أحبك” ، وأضاف آخر : ”دنيا بلاش تنحفي أكتر حبوبة كنتي أحلى بكتير” ، وتابع آخر : ”لازم وجهك يملأ قليلاً أصبحت نحيفة أكثر من اللازم” واستطرد آخر : ”مبينه كأنه عمرك 40 سنة مش حلو اللوك”.

ورغم هذا حققت إحدى الصور أكثر من 50 ألف إعجاب. ويشار إلى أن الفنانة أعربت عن سعادتها في وقت سابق بتلبية رغبة فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مقابلتها بشتى الطرق.