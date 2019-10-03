"المتفائل" و "قطط".. أبرز عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتميزة علي مسارح الدولة، لأيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 3 و 4 و 5 أكتوبر ، منها عرض "المتفائل"، على المسرح القومي

في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتتراوح اسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة، وهي "٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠" جنيهًا.

" المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع،آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام

عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام أمام.



ويُعرض على مسرح ميامي، عرض "القطط"، في الساعة السابعة مساءً، وتدور أحداثه حول فكرة الاختلاف، و قبول الآخر أيا كان لونه أو شكله أو بلده أو دينه، وتُباع التذاكر بقيمة ٣٠ جنيهًا.

العرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان ، وائل ابراهيم، مريم البحراوي ، ديكور و ملابس فادي فوكيه، ألحان صلاح الشرنوبي ، توزيع موسيقي محمد

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الشرنوبي و أحمد عبد العزيز، إستعرضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية محمد الجباس، تأليف و أغاني صفوت زينهم و إخراج صفوت صبحي.

و على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، تُعرض "ولاد البلد"، في تمام الساعة 12 ظهرًا، الذي يتناول عدة قضايا من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

"ولاد البلد"، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري،أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.