طرح السوبر ستار عمرو دياب أحدث أغانيه، بعنوان "أنا بعشقك يا مصر"، على طريقة الفيديو كليب، عبر القناة الرسمية للمستشار تركي آل شيخ، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يشار إلى أن الأغنية إهداء من المستشار تركي آل شيخ إلى الشعب المصري، من كلماته، التي يتغنى فيها الهضبة عن حب مصر، ألحان روزام.

يذكر أن عمرو دياب طرح أخيرًا أغنية "تحيرك"، تأتي ضمن ألبومه الجديد "أنا غير"، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها قبل أسبوع عبر موقع "يوتيوب". الفيديوهات الشهير "يوتيوب".يشار إلى أن الأغنية إهداء من المستشار تركي آل شيخ إلى الشعب المصري، من كلماته، التي يتغنى فيها الهضبة عن حب مصر، ألحان روزام.يذكر أن عمرو دياب طرح أخيرًا أغنية "تحيرك"، تأتي ضمن ألبومه الجديد "أنا غير"، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها قبل أسبوع عبر موقع "يوتيوب". شاهد الكليب من هنا...





Advertisements

loading...

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أغنية تركي آل شيخ "أنا بعشقك يا مصر" بصوت عمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.