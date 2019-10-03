6 أكتوبر.. انطلاق تنفيذ البرنامج التدريبي للدفعة الثالثة لورشة ابدأ حلمك

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، أن الفرقة تواصل حاليًا إختبارات التمثيل للمتقدمين لورشة " ابدأ حلمك " الدفعة الثالثة، و تستمر حتى ٥ أكتوبر الجاري، و من المقرر بدء تنفيذ برنامجها التدريبى للمقبولين في الدفعة الثالثة يوم الأحد الموافق ٦ أكتوبر، بمسرح أوبرا ملك التابع لمسرح الشباب.



و أضاف حسان أن هذه النسخة من ورشة " ابدأ حلمك" أهتمت بأن يكون ٩٠٪؜ من المدربين فنانين من أعضاء

فرقة مسرح الشباب، بإشراف الفنانة عبير لطفى للتمثيل، و الفنان محمد نبيل منيب للتدريب على الارتجال، الفنان أحمد مجدى فى الإلقاء، الفنان مصطفى حمزة مساعد تدريب تمثيل، الفنان ضياء شفيق للاستعراضات، الموسيقى و تدريبات الصوت الدكتور محمد حسنى، و هم خبراء متخصصين في مختلف عناصر العملية المسرحية .

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يشار إلي أن فرقة مسرح الشباب قامت بطرح استمارات التقدم للدفعة الثالثة

لورشة "ابدأ حلمك" خلال شهر أغسطس الماضي واستمر التقدم للورشة حتى منتصف شهر سبتمبر، وتهدف الورشة لتخريج جيل جديد من الشباب الموهوبين من خلال تعلم فنون التمثيل والآداء و يتم تدريبهم على مختلف مهارات التمثيل و الإخراج و مهارات الارتجال و الكتابة و الديكور و الازياء و الغناء و الموسيقى و الرقص، تستمر الورشة لمدة ٤ أشهر تنتهي بمشروع تخرج للدفعة.

جدير بالذكر أنه جاري حاليا الإعداد لإقامة حفل تخرج الدفعة الثانية، بعد إنهاء تنفيذ مرحلة التدريب، وذلك بحضور د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، و الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح .





