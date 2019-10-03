مملكة الذهب أول مسرحية لكفيفات النور والأمل .. الثلاثاء المقبل

أيام قليلة تفصلنا عن إزاحة الستار عن العرض المسرحي "مملكة الذهب" ، وهو العرض الأول الذي يجسده فنانات كفيفات من جمعية النور والأمل ، وهذا العمل يجري على قدم وساق حيث يتم تدريبهن على أول عرض لهن والكل منتظر إبداعاتهن التى اعتادنا عليها في كافة المجالات .

العرض تستضيفه مكتبة مصر الجديدة ، في السادسة من مساء الثلاثاء القادم الموافق 8 أكتوبر ، حيث يرفع الستار عن مجموعة من الفتيات الكفيفات، الاجتهاد و المثابرة كانت أسلحتهم علي مدار ستة أشهر تحت إشراف فريق عمل

متخصص و بمساعدة متطوعات متفانيات و مؤمنات بأهمية المسرح في التكيف النفسي و الاجتماعي للبنات بالإضافة لدوره في زيادة الثقة بالنفس و تفريغ الطاقات لهن.

العرض المسرحي باللغة العربية الفصحى، وتدور احداثه حول أهمية العمل في حياة الإنسان، والقصة من تأليف وإخراج جورج انور .

فيما قال د كتور نبيل حلمي أمين عام جمعية مصر الجديدة أن تسخير ما يتمتع به ذوي الإعاقة البصرية من قدرات وتوظيف ما لديهم من

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طاقات لبناء هذا الوطن من أهم ما نصبو إلى تحقيقه، إذ نؤمن بأن أفراد هذه الفئة يمتلكون من المقومات ما يؤهلهم ليكونوا أناسا مبدعين في خدمة مجتمعهم ووطنهم.

وأشار إلى أن الجمعية تسعى من استضافتها للعرض المسرحي الأول لفتيات النور والأمل إلى تقوية شخصية الفتيات المكفوفين، وتعزيز ثقتهم بأنفسهن، وتمكينهن من الانخراط على كافة المستويات ينتصرون على إعاقة فقد البصر.

بينما قال جورج انور مخرج العرض أن الشعور هو اقوي ما يمتلكن الفتيات هكذا يبدو عليهن اثناء البروفات على العرض عندما كانوا يوجهون لبعضهم البعض نظرات صائبة و يتقنون الحركة بشكل لم يتوقعه احد ويؤدون ادوراهن ببراعة، كاسرون قيود النقص التي يضعها البعض وينظر بها الي الكفيف.