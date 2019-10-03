إيناس عبدالدايم : مهرجان مسرح الجنوب حقق نجاحاً دولياً أعلى من المتوقع

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة المصرية، أن المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، حقق نجاحاً كبيراً، وأصبح له تأثير ملحوظ على أرض الواقع خاصة بعد اتجاهه لتقديم العروض المسرحية في القرى والنجوع، واهتمامه بالورش التدريبية وتطويرها؛ لصقل مواهب الشباب وكذلك اهتمام المهرجان بالتراث والموروثات الشعبية والمحافظة عليه من خلال تسجيله وتوثيقه سواء كانالتراث المصري أو الأجنبي.
ومن جانبه قال اللواء حسن خلاف رئيس شرف المهرجان، إن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، هي أحد أهم أسباب نجاح المهرجان برعايتها، ودعمها المطلق، واهتمامها الكبير بفعالياته ؛مضيفاً أن وزيرة الثقافة أبدت إعجابها بخطة تطوير المهرجان في دورته الخامسةوالتي تقام خلال شهر إبريل المقبل.
وقال الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان: إن وزيرة الثقافة كانت تتابع يومياً ما يحدث في المهرجان، وتزيل أى عائق قد يواجه إدارة المهرجان حتى حققَّ المهرجان هذا النجاح الكبير بفضل دعمها، واهتمامها بشباب الأقاليم، ونشر الثقافة، والاهتمام بتنمية مواهبهم الفنية والثقافية.
جاء هذا خلال تكريم إدارة المهرجان للدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، اعترافًا بدورها الكبير والرائع في دعم المهرجان.
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