كتب امير فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2019 02:55 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاب مصري يغني داخل أحد المساجد عبر تطبيق ” تيك توك ” .
حيث ظهر الشاب في الفيديو وهو داخل المسجد ويحمل ميكروفونا بيد والأخرى يمسك بها القرآن الكريم ويغني ويرقص على أحد الأغاني الشعبية .
مما تسبب في إثارة غضب عددا كبير من نشطاء ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي في مصر والذين طالبوا بإحاله الفيديو وصاحبه للنيابة للتحقيق فيه ومحاكمته والتدخل من جانب النائب العام المصري ليكون هذا الشاب عبرة لغيره لعدم احترامه بيت الله وحرمة المسجد .
كما دشن النشطاء حملة إلكترونية أدت إلى إغلاق حسابه على موقع ” فيس بوك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مقطع فيديو لشاب يغني داخل مسجد ممسكا بالقرآن يثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.