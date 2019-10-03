كتب امير فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2019 02:55 مساءً - أعلنت جامعة جدة بالمملكة العربية السعودية عن قيام طالبة بالجامعة بإنهاء حياتها داخل إحدى دورات المياه . ونشرت جامعة جدة بيانا لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أوضحت به إن الطالبة وجدت متوفاة داخل إحدى دورات المياه في مقر الطالبات الرئيسي بالفيصلية . وقالت الجهات الأمنية أن الطالبة أقدمت على إيذاء وقتل نفسها . وصرح ” عبد المجيد الغامدي ” المتحدث بإسم الجامعة أن الجامعة استدعت الجهات الأمنية والإسعافية التي باشرت الحالة فورا .. كما تم استدعاء أسرة الطالبة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتحار طالبة داخل جامعة جدة في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.