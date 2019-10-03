رغد صدام حسين تعلق على مظاهرات العراق الدموية

كتب امير فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2019 02:55 مساءً - شهدت العراق يوم الثلاثاء الماضي مظاهرات صاخبة ودموية في محاولة من الشعب العراقي للتعبيرعن غضبهم وإسماع صوتهم للحكومة والمسؤولين فيها .
وقامت عدد من حوادث العنف في عددا من المحافظات والتي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 250 آخرين .
وأعلن رئيس الوزراء العراقي ” عادل عبد المهدي ” صباح اليوم الخميس حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم حتى إشعار آخر .
وخرجت رغد صدام حسين إبنة الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” بتغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” تعلق فيها على تلك التظاهرات وتطالب بإقالة الحكومة العراقية .
وكتبت في تغريدتها : ” إن ينصركم الله فلا غالب لكم .. معكم كل العراق أيها الأبطال الصناديد .. رحم الله شهدائنا،ها أنتم تسطرون ملاحم البطولة كما عهدناكم ” .
وتابعت : ” أنتم نسل أبطال القادسية أهل العراق شيعة وسنة وأكراد في الناصرية ، الكوت ، العمارة ، البصرة ، وديالى ، وبغداد وكل ضواحيها وكل العراق بإذن الله ” .
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