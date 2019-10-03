فيديو وصور.. سميرة ريدي تتسلق أعلى قمة في كارناتاكا مع ابنتها شهرين

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تريد الفنانة الهندية سميرة ريدي أن تثبت أن الحمل والولادة والأمومة لا يحتاجان إلى الجنوح إلى الكسل والراحة، حيث نشرت مقطع فيديو خلال تسلقها قمة جبل يسمى “مولياناجيري بيك” مع ابنتها نيرا البالغة من العمر شهرين، وهي مربوطة بها.

وعن “البوست الذي نشرته ريدي على حسابها بموقع أنستجرام، كتبت، كتبت: “حاولت تسلق “مولياناجيري بيك”! لقد توقفت في منتصف الطريق للتنفس! ارتفاع 6300 قدم هو أطول قمة في ولاية كارناتاكا!

وأضافت: “الكثير من الرسائل من الأمهات الجدد تفيد بأنهن مُلهمات بالسفر وأنا مسرورة من هذه الاستجابة الإيجابية التي تلقيتها”.

في مقطع الفيديو، شوهدت سميرة في منتصف طريق تسلق قمة الجبل، وقد ربطت ابنتها بها، كما منحتنا رؤية بانورامية للجبل.

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منذ ولادة نيرا في يوليو من هذا العام، انشغلت سميرة، بنشر مقاطع الفيديو مع مولودها الجديد، عن طريق منصات التواصل الاجتماعي. من الإعلان عن اسم ابنتها إلى مشاركة الصور الرائعة مع ابنتها،

شاركت سميرة أيضًا مذكرة طويلة خلال الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، كتبت، “الآباء الجدد والأحباء يستمعون! أسبوع الرضاعة الطبيعية في العالم، وهذا المنشور هو لك أن تعرف أنه يمكنك أن تكون أكبر دعم وتشجيع لأم جديدة! قد تكون الأم مكتئبة”.

وتابعت: “تفتقر إلى الثقة، تشعر بالقلق تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على إنتاجها من اللبن، ولكنها يمكن أن تتداخل مع الطريقة التي تستجيب بها لطفلها، مما قد يؤدي إلى تناول حليب أقل وفشلها في تحفيز إنتاج الحليب. كن هناك من أجلها”.

على جبهة العمل، شوهدت ريدي آخر مرة في فيلم Varadhanayaka الذي عُرض بدور العرض السينمائي في عام 2013.