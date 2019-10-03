شاهد شراسة الممثلة راني موخرجي ضد مغتصبي النساء في Mardaani 2.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تقول الممثلة الهندية راني موخرجي، التي تستعد لتصوير الجزء الثاني من سلسلة “Mardaani”، إن الفيلم يقدم شخصية امرأة تقف ضد الشر، وضد الجرائم المرتكبة ضد المرأة وتتخذ موقفا جريئا وشجاعا.

من المقرر أن تعيد النجمة المتزوجة من اديتيا شوبرا، صاحب شركة الإنتاج الكبيرة “ياش راج” دور شيفاني شيفاجي روي، مدير الشرطة، في “Mardaani 2”.

يقول المخرج جوبي بوثران (مخرج العمل)، الذي يمثل الفيلم ظهوره الأول: “ستظهر راني في دور شيفاني في مواجهة قوية وشرسة مع شرير يبلغ من العمر 21 عامًا وهو تجسيد للشر الخالص، فهو مجرم خطير يستهدف النساء “.

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وأضاف أن موخرجي تشعر بسعادة غامرة لأن “أول عرض رئيسي لـ ‘Mardaani 2 سيكون في أثناء الاحتفال بمهرجان، وهو يمثل ذكرى انتصار الخير على الشر، كما يحتفي الفيلم بقوة المرأة، وشكلها الحقيقي والأكثر شجاعة”.

صدر الجزء الأول من الفيلم في عام 2014، من إخراج براديب ساركار وإنتاج أديتيا شوبرا. يروي الفيلم قصة شرطية يقودها اهتمامها بقضية فتاة مراهقة مخطوفة إلى كشف أسرار الاتجار بالبشر على يد المافيا الهندية، وقد تم تصوير “Mardaani 2”، على نطاق واسع في جايبور وكوتا في راجستان،