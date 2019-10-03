الفيلم الأول لابنة شاروخان سوهانا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد أن عرفها الجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تستعد سوهانا خان ابنة النجم الهندي شاروخان لأول ظهور فني لها على الشاشة، في فيلم قصير بعنوان “الجزء الرمادي من اللون الأزرق”.

بينما لا تزال التفاصيل المتعلقة بفيلم سوهانا الجديد، والتي تدرس حاليًا في مدرسة السينما بجامعة نيويورك، غير مُعلنة، علم متابعيها بالمشروع بعد أن قام ثيودور جيمينو، الذي يقوم بالكتابة والإخراج، بوضع بوستر للفيلم على Instagram، حيث عرض البوستر اسم سوهانا كواحد من أعضاء فريق التمثيل، إلى جانب روبن جونيلا، الذي شوهد معها في دعاية الفيلم.

كما أن مقطع الفيديو، الذي تم نشره في 29 سبتمبر على حساب جيمينو Gimeno في Instagram، كان عبارة عن حوار بلا صوت، لكنه يعرض سوهانا وجونيلا وهما يسيران في طرق ريفية في أثناء الحديث.

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لم تكن طموحات سوهانا في دخول بوليوود مخفية، قالت الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا لمجلة Vogue India في عام 2018 بأنها كانت على يقين في اختيارها الوظيفي، في نفس المقابلة، تحدث والدها شاروخان عن انتقال ابنته إلى بوليوود كذلك.

كان خان قد نشر في وقت سابق، صورة باللونين الأبيض والأسود، عبر “إنستجرام”، تظهره برفقة ابنته “سوهانا”، معلنًا عن تخرجها، وفرحته الكبيرة بها، معلقًا عليها بالقول: “اليوم الأخير في المدرسة، إضافة المزيد من التجارب الجديدة والألوان للحياة التي تنتظرك”.

سوهانا خان مشغولة حاليًا بدراستها في لندن، وقد أبدت رغبتها في العمل بالتمثيل، بالإضافة إلى فوزها بقلوب الكثيرين؛ خلال ظهورها على غلاف مجلة عالمية.