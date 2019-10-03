مدير أوبرا لوس أنجلوس يستقيل عقب اتهامه بالتحرش

استقال مغني الأوبرا الشهير بلاثيدو دومينجو من منصب مدير عام أوبرا لوس أنجلوس الأمريكية، قائلا إن "اتهامه بسوء السلوك الجنسي قوض قدرته على الاستمرار في المنصب".

وكان أكثر من 35 مغنيا وراقصا وموسيقيا ومدرسا للصوت وعاملا بالكواليس قالوا في الفترة الأخيرة إنهم تعرضوا أو شهدوا إساءات يمارسها دومينجو بحق النساء في مختلف دور الأوبرا على مدى نحو 30 عاما.

Advertisements

ونفى دومينجو الاتهامات، لكن دار أوبرا لوس أنجلوس قالت في أغسطس/آب إنها ستجري تحقيقا مستقلا، ولم تعلن بعدما توصل إليه التحقيق.

وقال دومينجو، في بيانلدار الأوبرا، الأربعاء: "الاتهامات التي وجهت إلي في الصحف في الفترة الأخيرة خلقت مناخا قوض قدرتي على خدمة هذه المؤسسة التي أحبها جدا".

وأضاف: "سأوصل العمل على تبرئة ساحتي، لكنني قررت أن من مصلحة أوبرا لوس أنجلوس أن أستقيل من منصب المدير العام وأنسحب في الوقت الراهن من أي عروض مستقبلية مقررة".

ويتولى دومينجو منصب مدير عام أوبرا لوس أنجلوس منذ 2003، ووصفته أوبرا بأنه "فنان صاحب موهبة فذة وكان بمثابة القوة الدافعة وراء إقامة أوبرا لوس أنجلوس وتطورها وازدهارها".