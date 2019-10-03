تكريم باميلا الكيك ليس “بالصدفة”

كرّمت رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز الممثلة باميلا الكيك عن أدائها الإستثنائي في دور “تغريد”، الفتاة المتوحّدة، في فيلم “بالصدفة” خلال عرض خاص بجمعية Autism Awareness Association. حضر هذا العرض الخاص كريمة رئيس الجمهورية السيدة ميراي عون الهاشم إلى جانب مخرج الفيلم باسم كريستو وحشد من الوجوه الإعلامية وأصدقاء للجمعية التي ترأسها السيدة غادة مخّول.

يروي “بالصدفة”، وهو من إنتاج Day Two Pictures، قصّة ريشار (بديع أبو شقرا) الذي يتعرّض لعمليّة نهبٍ لحقيبة كومبيوتر تحتوي على أسرارٍ كثيرة مكدّسة في هارد ديسك كونه يعمل في مجال الحماية والمراقبة. أثناء ملاحقته للسارق المراهق يصل ريشار إلى حيّ فقير يضطر للمكوث فيه بغية استرجاع الحقيبة بنفسه إذ أنه من المستحيل ابلاغ الشرطة لحساسية محتوياتها وإذا به يلتقي بالصدفة بسكان هذا الحي فيتعرّف على شخصياته المختلفة وظروف حياتهم القاسية مكتشِفاً عالماً جديداً لم يكن يدري بوجوده أصلاً فيرى تفاصيله ولكن هذه المرة بالعين المجردة و ليس عبر كاميراته التي اعتاد أن يختبئ ورائها . يجد ريشار نفسه منجذباً بشكلٍ غريبٍ تجاه “فرح” السيدة التي إقتحم دارها عنوةً (كارول سماحة) باحثاً عن السارق الذي رآه يدخل بيتها؛ إمرأة عادية وإستثنائية بنفس الوقت تناضل للعيش بكرامة في مجتمعٍ قاسٍ و غير عادل.

شارك أيضاً بالتمثيل كلّ من منير معاصري، سامي حمدان، كريتا عون، نتالي فريحة، سليمة طعمة، لمى لوند، سنا نصر، سامي كوجان، دوري مكرزل، جهان الخماس، وليم الرموز، جوزيف عاد ومنال فرح. أما الموسيقى التصويرية فهي من توقيع المؤلف الموسيقي ميشال فاضل. يمكنكم مشاهدة “بالصدفة” في جميع الصالات اللبنانية.