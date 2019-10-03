لارا اسكندر وزوجها ثنائي لافت للانظار في مهرجان الجونة

لفتت الفنانة المصرية لارا اسكندر الانظار بإطلالتها الساحرة والأنيقة خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي لعام 2019.

فقد تداول عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة المصرية برفقة زوجها السيد فيليب كاتشوني، ظهرت فيها في غاية الاناقة، اذ ارتدت فستانا باللون الكحلي، جاء بتصميم الـ”ميرميد”، وهو من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، حيث طغت على الفستان الملامح الكلاسيكية الدافئة خصوصًا ان نوع القماش الذي صنع منه الفستان كان مخمليًا ما يزيد من رونق التصميم ويعطيه جمالاً وجاذبية أكبر.

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أما بالنسبة للمكياج، فقد اعتمدت لارا مكياجًا ناعمًا وبسيطًا، يتلاءم مع الفستان الذي ارتدته، في حين تركت شعرها الاشقر منسدلاً على كتفيها، والذي جاء بتسريحة طبيعية و”كلاسي” في الوقت عينه.

لم تكن الاناقة من نصيب لارا فحسب، انما زوجها ايضًا ظهر بإطلالة مميزة، حيث ارتدى طقمًا اسود وقميصًا ابيض، فشكل مع زوجته لارا ثنائي مميز لافت للانظار في مهرجان الجونة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المتابعون عن اعجابهم باطلالة الزوجين الأنيقة والمميزة.

يذكر ان لارا اسكندر قد اطلقت مؤخرا كليب اغنية “طابور” على قناتها عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان و توزيع جان ماري رياشي، وقد لاقت نجاحاً واعجاب الجمهور.