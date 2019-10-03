فيلم "الجوكر".. الشخصية تنال تعاطفا ومخاوف تدفع الشرطة الأمريكية لإصدار بيان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحظى فيلم الجوكر Joker بمتابعة واهتمام كبيرين من قبل الجمهور على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تزامنًا مع بدء عرضه عالميًا، نظرا للشعبية الكبيرة التي تتمتع فيها هذه الشخصية التي تم تجسيدها سابقا من قبل كبار ممثلين بينهم جاك نيكلوسن، حيث سيتم طرحه كذلك في دور السينما الأمريكية غدا.

ويعد الـJoker وهو من بطولة الممثل الأمريكي خواكين فينيكس و روبيرت دي نيرو و زازي بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين ومن إخراج تود فيليبس النسخة الثانية من الفيلم بعدما تم تقديم الأولى قبل 11 عامًا.

وتدور أحداث الفيلم من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك أشهر شخصيات عالم دي سي كوميكس الذي يعيش في مدينة جوثام ويتعرض لضغوطات عصيبة وظروف قهرية تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الجمهور: أحيانًا قد نحب الشر!

وأثارت شخصية "الجوكر" إعجاب وتعاطف ومحبة الكثير من الجماهير رغم أنها شريرة وخطيرة، وهذا ما دعا النقاد للتحذير مما سيحمله الفيلم من عنف وتمجيد للجريمة إلى جانب تقديمه شخصية الجوكر كضحية للظروف والمجتمع.

كما يعد الجوكر الشخصية الشريرة الأكثر شعبية في عالم الأبطال الخارقين، لذلك فإن الممثل الذي يحظى بفرصة تجسيد هذا الدور عادة ما يحتل مكانة مميزة وكبيرة في قلوب المشاهدين، وقد يؤهله الدور للحصول على الأوسكار كما تُعتبر تلك الشخصية الخيالية من بين الأكثر إثارة في تاريخ السينما، حيث يتردد بطل تلك الأفلام من لعب دور شخصية المهرج الشريرة لما تحمله من تناقض مخيف يجعل المشاهدين منبهرين بشكل كبير.

تحذيرات ومخاوف

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واستبق المتابعون الفيلم بتغريدات عبروا فيها عن حماسهم لمشاهدتهم وتوقعاتهم له، لافتين إلى أن الفيلم في حال استطاع تحقيق أرقام قياسية في شباك التذاكر، ذلك سيغيّر نظرة شركات الإنتاج نحو أفلام الكوميكس ويدفعهم للمغامرة بشكل أكثر جدية في هذا المجال ولذلك أصبح الموضوع مصيريًا.

وأمام حماس الجمهور لعرض الفيلم؛ طالبت الشرطة الأمريكية بأن يبقوا يقظين وملاحظة أي تصرف غريب يحدث خلال عرض الفيلم، وأضافت في بيان لها: "نحن نشجع الجميع على الخروج والاستمتاع بجميع الأنشطة الترفيهية في عطلة نهاية الأسبوع، ومع ذلك، ينبغي أن تبقوا يقظين، وأن تكونوا دائمًا على دراية بما يحيط بكم".

وتخشى الشرطة الأمريكية تكرار ما حدث خلال عرض منتصف الليل لفيلم The Dark Knight Rises، الذي أدى إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة 70 آخرين في كولورادو عام 2012.

تاريخيًا

وتعتبر شخصية الجوكر خيالية شريرة في القصص المصورة من نشر دي سي كومكس، وهو عدو باتمان اللدود، كونه تسبب مباشرة في عدة مآسي في الحياة الخاصة بباتمان كشلل باربارا غوردون ووفاة جيسون تود (روبن الثاني)، وأول ظهوره كان في 1940.

طوال ظهوره في القصص المصورة، يُجسد الجوكر في صورة مجرم خبير تعددت أوصافه، الصورة الأصلية والسائدة حاليا هي السايكوبات الذكي جدا ذو الحس الفكاهي السادي، في حين صورّه كتاب آخرون أنه مخادع غريب الأطوار.

وهناك عدة حكايات مختلفة تحكي عن أصل هذه الشخصية، والأكثر شيوعا منها تصوره سقط في خزان نفايات كيميائية بيضت جلده وحولت شعره إلى اللون الأخضر وشفتيه إلى الأحمر الامع، معطية إياه مظهر مهرج.

يذكر أن فيلم "جوكر" قد تم منحه تصنيف "R"، الذي يشير إلى أنه للكبار فقط، وقد يسمح لمن هم أقل من 18 عاماً بمشاهدته بمرافقة شخص راشد، على عكس الأفلام السابقة من هذه السلسلة، والتي كانت تحمل دائماً تصنيف PG13.