هل تصالح أحمد إبراهيم زوج أنغام مع ابنها عمر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد مصدر مقرب من الفنانة المصرية أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، تصالح الأخير مع نجلها الأكبر "عمر" من زوجها السّابق مجدي عارف، وذلك بعد الحديث عن وجود خلاف حقيقي بينهما بسبب زواجه من والدته.

وكشف المصدر في تصريح خاص لـ"فوشيا" أن أحمد إبراهيم وأنغام اصطحبا عمر معهما في حفلها الأخير الذي أحيته قبل يومين على المسرح المكشوف في كايرو فيستيفال سيتي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة في مصر.

وشددّ المصدر على أن الثنائي تحدثا خلال الفترة الماضية في جلسة جمعتهما سويًا عن خلافهما والذي كان بسبب وجهات النظر فقط ولم يستغرق الأمر طويلًا خاصًة أن أحمد إبراهيم طلب من زوجته عدم التواجد في الجلسة حتى لا تؤثر على عمر في أي قرار يتخذه.

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وأضاف المصدر أن هذا جاء بعد أن فشلت محاولات الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم في إعادة زوجته الأولى وأم أولاده ياسمين عيسى إلى عصمته بعدما انفصلت عنه بسبب زواجه من الفنانة أنغام.

يُذكر أن خلافًا وقع بين أحمد إبراهيم وعمر نجل زوجته أنغام في أواخر يوليو الماضي حيث صعّد الأخير الأمر على السوشال ميديا وكأنهما في خصومة عدائية بسبب زواجه من والدته.