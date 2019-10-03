تركي آل الشيخ "يزلزل" تويتر بهذا الفيديو.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافع الجمهور السعودي عن رئيس الهيئة العامة للترفية، تركي آل الشيخ، أمام الدعوات التي طالبت بإعفائه من منصبه، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يروّج لفعاليات موسم الرياض التي تنظمها الهيئة.

وتصدر هاشتاغ "#دعم_تركي_آل_الشيخ_مطلب_الشعب" قائمة الأعلى تداولاً عبر تويتر السعودية اليوم الخميس، وذلك ردًا على الهاشتاغ الذي حمل عنوان #إعفاء_تركي_الشيخ، وانهالت التغريدات المؤيدة لقرارات آل الشيخ والفعاليات الترفيهية في السعودية.

وظهر آل الشيخ في مقطع فيديو بأقل من دقيقة يقدم فيه موسم الرياض، وقال فيه: "الرياض عاصمتنا، والرياض في قلب كل سعودي وكل سعودية، الرياض أكبر مدينة موجودة في الشرق الأوسط، وموسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهدته المنطقة كلها".

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واعتبر المدافعون عن آل الشيخ أن وصول إعلان موسم الرياض إلى 11 مليون مشاهدة في يوم، يعد رقمًا تاريخيًا قل نظيره، "زلزل تويتر" كما وصفوه، ويدل على مدى اهتمام الجمهور السعودي وترقبه للفعاليات الترفيهية بعد أيام، مشيرين إلى أن "البرومو" لم يكن عاديًا، بل كان استثنائيًا؛ إذ لقي رواجًا مذهلاً وردود أفعال واسعة جدًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ وقت إعلانه.

وربط الكثيرون بين السرد الهائل عن الفعاليات التي ستقام خلال موسم الرياض عبر فيديو مختصر، وبين النجاحات الكبيرة التي تحققت عبر موسمي جدة والشرقية اللذين حققا نجاحًا لافتًا؛ وهو ما جعل المتابعين يراهنون على نجاح مضمون موسم الرياض، وذلك من خلال الوقوف على أبرز الفعاليات التي ستكون ضمن روزنامة هذا الحدث الترفيهي الفريد من نوعه، بل راهن الكثيرون على أنه سيكون عاملاً مساعدًا لنجاحات أخرى تقام لاحقًا في كافة مناطق المملكة.

وتنتظر العاصمة السعودية الرياض بعد أيام قليلة إطلاق أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يضم ألوانًا كثيرة من الفعاليات العالمية؛ إذ سينطلق في الـ 11 من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، ويمتد حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2019، أي على مدار شهرين كاملين.