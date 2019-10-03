عادل كرم يتحدث عن مشاركته في "الهيبة".. وهذا ما قاله عن الثنائية مع أمل بوشوشة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتحضّر الإعلامي عادل كرم للبدء بالموسم الجديد "من بيت الكل"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا من خلال النكهة المميزة في إعداد وتقديم هذا البرنامج.

وها هو الإعلامي المتميز سيضيف نجاحًا جديدًا إلى مسيرته من خلال المشاركة في الجزء الجديد من "الهيبة"، مُعربًا عن سعادته بهذه التجربة والوقوف الى جانب كوكبة من الممثلين المخضرمين، وفي طليعتهم منى واصف وتيم حسن، مؤكدًا أنه سيقدم شخصية ملفتة لا بد أن تضاف إلى أرشيف نجاحاته.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الإعلامي والممثل عادل كرم؛ إذ تحدث عن مشاركته في " الهيبة" بجزئه الجديد، متطرقًا إلى ثنائيته مع الفنانة أمل بوشوشة في مسلسل "دولار" الذي يعرض عبر Netflix.