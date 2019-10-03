شكرا لقرائتكم ممثل مصري يجسد شخصية صدام في هوليود.. من هو؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الفنان المصري المقيم في أميركا سيد بدرية، أنه سيقوم بتجسيد شخصية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عمل فني بهوليود، من دون أن يتطرق إلى تفاصيله، وفق ما نقلته "السومرية نيوز".

وقال بدرية في تصريح صحافي، إنه إلى "حين انتهائي من التصوير فلن أعلن كافة التفاصيل حول العمل ككل".

وكشف الممثل المصري أن آخر مشاركاته كانت مع النجم العالمي جاكي شان في بطولة فيلم "Vanguard"، الذي يتناول كيفية القضاء على الإرهاب في العالم، ومن المقرر عرضه تزامنا مع العيد القومي للصين خلال شهر شباط عام 2020.

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ويجسد سيد بدرية في الفيلم شخصية عربي يساعد البطل جاكي شان في القضاء على مجموعة من الإرهابيين والإمساك برئيس عصابتهم.

الفنان المصري سيد بدرية والنجم العالمي جاكي شان

سيد بدرية

وأشار إلى أنه شارك في الفيلم إلى جانب عدد من نجوم الصين المعروفين منهم يانغ يانغ وميا موكي.

أول أعمال الممثل المصري في هوليود كان في فيلم الكوميديا "Hot Shot" عام 1986، مرورا بعدد من الأعمال السينمائية، منها فيلم "الرجل الحديدي" عام 2008.