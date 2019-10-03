حفيدة نادية لطفى تشعل مواقع التواصل الاجتماعى

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة لحفيدة الفنانة نادية لطفى. ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبى الفنانة نادية لطفى، الذين أوضحوا الشبه الكبير بينها وبين جدتها الفنانة نادية لطفى. وجاءت التعليقات كالتالي: "شكل الحلاوة عندكو بالوراثة"، "حلوة مشاء الله زى جدتها"، "فيها شبه كبير من جدتها". قد يهمك ايضاً: منى زكي أكّدت سعادتها بتتويج نادية لطفي بجائزة الدولة

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