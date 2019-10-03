مشاهير يكشفون لـ"معكم" كواليس العودة إلى المدارس وذكريات الماضى

تقدم الإعلامية منى الشاذلي، حلقة خاصة من برنامجها "معكم" المذاع على قناة CBC، بمناسبة العودة إلى المدارس، وذلك مساء اليوم الخميس في تمام التاسعة مساء. يستضيف البرنامج عددا من المشاهير وأولادهم فى أول أيام الموسم الدراسي الجديد، بالإضافة إلى عدد من الأسر يتحدثون ويحكون عن أيام المدرسة وذكرياتهم والفارق بين الأجواء أثناء دراستهم في الصغر ودراسة أولادهم الآن. كما يتنافس الضيوف في الإجابة على أسئلة من حصص "الحساب والعلوم والتاريخ والرسم وغيرها" في أجواء يغلب عليها طابع الضحك والكثير من المرح والبهجة. خلال الحلقة، تظهر المذيعة إنجي علي مع ابنتها تالا، في حديث عن كواليس أجواء المذاكرة في البيت، ولماذا تتشاجران معًا كل صباح عند الذهاب الى المدرسة. تحل أيضًا الفنانة ميرنا وليد وابنتيها ضيوفًا على الحلقة، حيث تحكي ميرنا عن ذكرياتها في المدرسة بلبنان وسط الحرب الأهلية وأجوائها الصعبة، وكذلك تشارك ابنتيها الغناء والتنافس في المسابقات وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور. على جانب آخر ، من حلقة "العودة للمدارس" يتنافس 4 أسر وأطفالهم في المعلومات العامة والدراسية والألعاب الفكاهية. يذاع برنامج "معكم"من الأربعاء إلى الجمعة في تمام التاسعة مساءً.

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