شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كوميديا أحمد السعدنى ونجلاء بدر فى "شبر ميه" على DMC قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قناة DMC عن التيزر الأول الدعائى لمسلسل "شبر ميه" بطولة النجمين أحمد السعدنى ونجلاء بدر، المقرر عرضه على شاشتها خلال الأيام المقبلة، وهو مسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، وأوضح التيزر طريقة كوميدية بين أب لطفل صغير داخل إحدى المدارس، ومديرة المدرسة التى تجسدها نجلاء بدر .

وفى سياق متصل، يواصل المخرج طارق رفعت تصوير المسلسل، الذى انتهى من تصوير 22 حلقة من المسلسل حتى الأن، حيث من المتوقع أن ينتهى من تصوير المسلسل خلال شهر أكتوبر الحالى .

مسلسل "شبر ميه" انتاج سينرجى وسيليمديا، ويشارك فى بطولته احمد السعدنى، نجلاء بدر ، مراد مكرم ، ندي موسي، محمد علي رزق، نهب عابدين، ثراء جبيل ، رجاء الجداوي، انعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وأخرون، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت .