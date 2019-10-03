شكرا لقرائتكم خبر عن مات ديمون يشعر بالندم لضياع فرصة كسب 250 مليون دولار من سلسلة Avatar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الممثل الأمريكي مات ديمون أن المخرج جيمس كاميرون عرض عليه دور البطولة في سلسلة أفلام Avatar، بالإضافة إلى 10٪ من إيرادات من الفيلم والتى تصل حوالى الـ 250 مليون دولار حالياً وذلك فى حالة موافقته على الدور، إلا أن ديمون رفض المشاركة في العمل، وبالتالي فإنه الآن يشعر بالندم، حسبما نشر موقع "metro".

وقال ديمون إنه أكثر الأشخاص خسارة على الأطلاق، حيث أنه كان من الممكن أن يجنى 250 مليون دولار من وراء السلسلة.

وتصدر فيلم Avatar صدارة الأفلام الأعلى ربحاً على مستوى العالم ، حتى طرح الجزء الرابع والأخير من Avengers الذى طرح تحت اسم Avengers: Endgame، وذلك بعد 10 سنوات من طرح Avatar.

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وكان من المقرر إصدار الجزء الثانى من فيلم Avatar مع نهاية العام الجارى 2019، لكن ديزني قامت بتغيير مواعيد طرح الفيلمين القادمين من السلسلة، ليطرح الجزء الثانى في فى 18 ديسمبر 2020، والجزء الثالث في عام 2023 ، ومن المقرر أن يطرح الجزء الرابع من السلسلة في عام 2025، أما عن الجزء الخامس فمن المقرر أن يصل إلى دور العرض في عام 2027.

وكان قد تم الكشف عن العمل على السلسلة فى مايو 2017، وقال كاميرون فى الإعلان إن التركيز ليس على الجزء الثانى فقط، بل على 2 و3 و4 و5.

ومن ثم أعلن كاميرون فى أبريل 2017، على Facebook أن الإنتاج قد بدأ للأربع أفلام، وكتب قائلاً: "عظيم أن أعمل مع أفضل فريق فى العمل! على Avatar بينما نبدأ الإنتاج المتزامن على أربع سلاسل".

وقال كاميرون: "أنا أحب صوت لغة الماورى، لذا فقد قدمت بعض الأصوات إلى تسمية الحيوانات ولغة الـ نافي"، وأوضح أن التصوير تم فى الولايات المتحدة ونيوزيلندا.