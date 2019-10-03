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شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا: "التوعية بمخاطر سرطان الثدى قضيتى وقصتى وكمان مصدر قوتى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة إليسا، رسالة لكل السيدات للتوعية من مرض سرطان الثدى، فى شهر التوعية من المرض، مشجعة كل النساء من أجل أن يخضعوا للفحوصات المبكرة.
وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر، قائلة:"تشرين الأول، شهر التوعية من سرطان الثدي، قضيتي وقصتي وكمان مصدر قوتي، إذا كنتِ سيدة، راجعي الطبيب للفحص الدوري".
واستكملت فى تغريدتها: "إذا في حولكن نساء، شجعوهن يخضعوا للفحوصات المبكرة ليكون الشفاء أسهل، كرمالك وكرمال كل اللي بيحبوكي".
وأعلنت إليسا، إصابتها بمرض سرطان الثدى، عبر كليب أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني"، العام الماضى.
إليسا
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