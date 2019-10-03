شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يحتفل بعيد زواجه التاسع: "حياتى قبلك مش فاكرها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان سامح حسين، بعيد زواجه التاسع، موجها رسالة رومانسية لزوجته بمناسبة الاحتفال بزواجهما.

وكتب سامح حسين، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: الحمد لله عيد جوازنا التاسع ويارب دايماً مع بعض حياتى قبلك مش فاكرها ربنا يحفظك ويسعدك يا كل حياتى"، كما هنأته الفنانة بدرية طلبة، قائلة: "ما شاء الله ربنا يبارك ويحفظكم".

كما رد سامح حسين، على تهانى أصدقائه، قائلا: "شكراً ليكم كلكم ربنا يسعدكم ويكون دعواتكم من نصيبنا ويرزقكم نفس الدعوات وأفضل يارب".

ويقدم سامح حسين، مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسى فولتير، وإخراج إسلام إمام، ويشارك فى بطولتها أيضا سامى مغاورى، وسهرالصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، واستعراضات ضياء شفيق، وأغانى طارق على.