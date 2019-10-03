شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" ينطلق فى دورته السادسة من رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مهرجان أيام فلسطين السينمائية دورته السادسة مساء الأربعاء، في رام الله بالضفة الغربية بمشاركة أكثر من 60 فيلما بين روائي ووثائقي من مصر ولبنان وتونس والمغرب وفرنسا وإيران والدنمرك وكوسوفو وألبانيا وأفغانستان والولايات المتحدة.

تقام عروض المهرجان الذي تنظمه مؤسسة فيلم لاب-فلسطين بالتعاون مع وزارة الثقافة وبلدية رام الله وبدعم من مؤسسات محلية وأجنبية في ست مدن هي القدس وبيت لحم ونابلس وغزة والناصرة ورام الله.

وقالت بريجيت بولاد المديرة التنفيذية لمؤسسة (فيلم لاب-فلسطين) في الافتتاح "نحتفل هذا العام بدورة متميزة، فأعداد المخرجين من فلسطين والعالم العربي الذين تركوا بصمتهم في صالات العروض في تزايد، والإقبال المحلي والدولي على موضوع فلسطين أصبح واقعا لا مفر منه".

وعرض المهرجان في الافتتاح فيلم "لابد أنها الجنة" (إت ماست بي هيفن) للمخرج إيليا سليمان وهو الفيلم الذي رشحته وزارة الثقافة الفلسطينية للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

يتناول الفيلم رحلة هجرة للبطل، الذي يؤدي دوره المخرج إيليا سليمان، بحثا عن وطن بديل تأخذه إلى باريس ونيويورك لكن مدينته الناصرة تظل تسكنه طوال الوقت.

يتضمن الفيلم، الذي تبلغ مدة عرضه 97 دقيقة، قدرا كبيرا من السخرية من خلال المشكلات والعقبات التي تواجه البطل وتتحول إلى مشاهد مضحكة.

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وسبق عرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي شهر مايو حيث فاز بجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما ومنحته لجنة تحكيم المسابقة الرسمية تنويها خاصا.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية للصحفيين قبل دخوله قاعة عرض الفيلم "السينما تساهم بترسيخ الرواية الفلسطينية بكل أبعادها، الألم والأمل والتاريخ والجغرافيا والحق الوطني. وهذا المهرجان الثقافي الفني وكل ما يعزز الرواية الفلسطينية سينال كل الدعم الممكن".

وأضاف "احتضان وزارة الثقافة لهذا النشاط رسالة، ونحن مع الإبداع الفلسطيني بكافة أشكاله، لأن هذا يضع فلسطين على المنصة الدولية".

وتابع قائلا "عندما يعرض هذا الفيلم ويشارك في مهرجانات عالمية، وينافس على جائزة الأوسكار بالنسبة لنا هذا رفع علم فلسطين على أعلى منصة فنية وثقافية في العالم".

وتشمل دورة هذا العام من المهرجان برنامجا بعنوان (الجيل القادم) يسلط الضوء على أفلام الأطفال والعائلة وبرنامجا آخر بعنوان "لا تعني لا" (نو مينز نو) الذي يتناول صورة المرأة في السينما والعنف الذي تواجهه في المجتمع.

كما ينظم المهرجان وللعام الثالث على التوالي (ملتقى صناع السينما) بمشاركة 50 سينمائيا.

ويخصص المهرجان مسابقة بعنوان (طائر الشمس الفلسطيني) للأفلام الفلسطينية أو التي صنعت فلسطين بمشاركة 18 فيلما. وتستمر عروض وأنشطة أيام فلسطين السينمائية حتى التاسع من أكتوبر.